- Doi vicepreședinți ai Partidului Conservator din Marea Britanie, condus de prim-ministrul Theresa May, au demisionat marți din cauza propunerilor pentru Brexit facute de premier, a declarat un oficial guvernamental, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Oficialul guvernamental care a facut…

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian. Un purtator de cuvant al guvernului a declarat:…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul guvernului pentru a propune mentinerea unei stranse relatii comerciale post-Brexit cu UE, au informat BBC si agentia de presa PA, preluate de AFP, scrie agerpres.ro. …

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.