Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters potrivit news.ro.Dupa iesirea oficiala…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Ministrul de Finante britanic Sajid Javid intentioneaza sa dubleze cresterea economica a Marii Britanii dupa iesirea din Uniunea Europeana, dar nu va ceda in fata marilor sectoare economice care vor mentinerea reglementarilor europene, transmite Reuters preluat de news.roIntr-un interviu acordat…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…