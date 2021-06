Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Regatul Unit, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia va lua parte la summit-ul NATO și se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin. El a spus ca Statele Unite s-au intors pe scena internationala.…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa, arata Agerpres.…