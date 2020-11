Stiri pe aceeasi tema

- A sasea mare economie a lumii se va contracta cu 11,3% in 2020, cel mai mult de la ”Marele Inghet” din 1709. In 2021, economia va recupera mai putin de jumatate din aceasta pierdere, a afirmat Sunak la prezentarea planului de cheltuieli pentru anul urmator. ”Urgenta de sanatate nu s-a incheiat. Iar…

- Marea Britanie va anunța saptamana viitoare un plan record de imprumut, pentru 400 de miliarde de lire sterline, cele mai mari imprumuturi publice de dupa cel de-al doilea razboi mondial, anunța...

- Mașinile și camionetele noi alimentate integral cu benzina și motorina nu vor mai putea fi vandute in Marea Britanie, incepand cu 2030, insa unele mașini hibrid vor fi permise in continuare, a anunțat premierul Boris Johnson, citat de BBC și Hotnews.Masura face parte din ceea ce prim-ministrul numește…

- Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a atins, la finalul primului semestru al anului 2020, nivelul de 138,37 miliarde lei, in scadere cu aproximativ 23% comparativ cu finalul anului 2019. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat marti raportul privind evolutia pietei de capital…

- Valoarea activelor totale, aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 30 septembrie 2020, la 72,58 miliarde de lei, in crestere cu 17,96% fata de septembrie 2019, depasind astfel pragul de 14 miliarde de euro, a anuntat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Deficitul bugetar al celei mai mari economii a lumii s-a triplat in acest an și a depașit nivelul record de trei trilioane de dolari Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019 și dublu…

- Nivelul deficitului bugetar este de peste doua ori mai mare comparativ cu un nivel record anterior de 1.416 miliarde de dolari atins in anul fiscal 2009, cand Statele Unite au trecut prin criza financiara. La inceputul anului fiscal 2020, incheiat pe 30 septembrie, guvernul SUA anticipa un deficit bugetar…

- Marea Britanie a incheiat primul acord comercial major de la ieșirea din Uniunea Europeana. Guvernul britanic a anuntat vineri ca a semnat un acord cu Japonia. Ințelegerea are valoarea de 15,2 miliarde de lire sterline.Marea Britanie a incheiat primul acord comercial major dupa Brexit. Acordul…