- Acum este momentul ca Occidentul sa dubleze sprijinul pentru Ucraina, a fost apelul premierului britanic Rishi Sunak, la conferinta pentru securitate de la Munchen. Pana sa se hotarasca Vestul, Rusia provoaca tot mai multa durere si suferinta. Rusii au lansat patru rachete din Marea Neagra asupra teritoriului…

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- Ambasada Moscovei in Marea Britanie a avertizat miercuri ca „Rusia va gasi raspuns” in cazul in care Londra decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, asa cum a cerut presedintele Volodimir Zelenski, informeaza digi24.ro.

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Marea Britanie nu a confirmat inca oficial numarul de tancuri pe care le va trimite in Ucraina, dar se crede ca este vorba de aproximativ 12 vehicule grele Challenger 2, informeaza BBC . Challenger 2 are mai bine de 20 de ani, dar va reprezenta cel mai modern tanc pe care ucrainenii il vor lansa in…