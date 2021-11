Stiri pe aceeasi tema

- The Royal Mint - Monetaria Regala a Marii Britanii - a anuntat sambata emiterea in 2022 a unei noi monede de 50 de penny pentru a marca Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, relateaza dpa. Moneda va avea inscriptionat numarul 70, reprezentand numarul de ani marcati de la urcarea pe tron a…

- Suverana și Principele Radu s-au intalnit cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in cadrul unei vizite private. Cuplul regal se afla pana pe 27 noiembrie in Marea Britanie. Este a șasea oara in acest an cand Familia Regala a Romaniei merge la inhtalniri cu oficialii in strainatate. Ultima data,…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, care și-a anulat vizitele oficiale și se odihnește pentru urmatoarele doua saptamani la sfatul medicilor, a fost fotografiata luni in timp ce-și conducea singura una dintre mașini in jurul proprietații sale de la Castelul Windsor, relateaza Reuters . In imagini,…

- Palatul Buckingham a anunțat vineri, 29 octombrie, ca medicii i-au recomandat reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii sa nu faca nicio vizita oficiala și se odihneasca in urmatoarele doua saptamani cel puțin, relateaza CNN . Anunțul vine la puțin peste o saptamana de cand suverana britanica in varsta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut, joi, intr-un videoclip publicat pe contul de Twitter al familiei regale in care oferea, in videoconferinta, Medalia de Aur a Reginei pentru Poezie scriitorului David Constantine.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a petrecut o noapte în spital, fiind internata miercuri și externata joi la prânz, pentru a face o serie de analize, a anunțat Palatul Buckingham, relateaza Reuters. ”Regina s-a dus la spital miercuri dupa-amiaza pentru analize preliminare…

- Un spectacol ecvestru - Royal Windsor Horse Show -, la care vor participa sute de cai si 1.000 de persoane, va avea loc in Marea Britanie pentru a celebra Jubileul de platina al reginei Elisabeta a II-a, care va marca in perioada 12-15 mai 2022 implinirea a 70 de ani de cand suverana britanica a…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Raducanu imediat dupa meciul victorios de la US Open, printr-o scrisoare publicata pe conturile de socializare ale monarhiei. Pe contul de Instagram al ei si al printului William, Kate au transmis și ei un mesaj de felicitare pentru sportiva,…