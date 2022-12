Marea Britanie va da elicoptere Sea King pentru armata ucraineană Marea Britanie s-a angajat sa trimita elicoptere Sea King catre armata ucraineana „ca parte a sprijinului sau permanent”, potrivit Sky News. Mai multe echipaje ucrainene au fost instruite de britanici pentru a ști sa utilizeze elicopterele folosite in misiunile de salvare și cautare pe mare. „Marina Regala a oferit instruire cu Sea King pentru 10 echipaje ale Forțelor Armate ale Ucrainei, sporindu-le capacitațile de cautare și salvare”, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, potrivit jurnalul.ro . Inițiativa a fost confirmata pentru prima data in noiembrie, trei elicoptere Westland Sea King… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

