Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marti sa intensifice sanctiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia va continua diminuarea investitiilor in active financiare din Statele Unite, ca reactie la noile sanctiuni impuse de Administratia Donald Trump, dar nu intentioneaza inchiderea companiilor americane de pe teritoriul rus, a declarat duminica Anton Siluanov, ministrul rus de Finante. Washingtonul…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Marea Britanie a salutat miercuri decizia Statelor Unite de a impune sanctiuni Rusiei, dupa ce Washingtonul a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic comis la Salisbury, ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care prevede contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in aprilie de Statele Unite ale Americii, informeaza Reuters. Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate neprietenoase…