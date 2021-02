Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, într-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspândirea noii tulpini a coronavirusului, relateaza Reuters. Aceasta…

- Marea Britanie și producatorul Roche au oferit miercuri asigurari ca acuratețea testelor de diagnosticare folosite pentru a detecta Covid-19 este puțin probabil sa fie afectata de noua tulina a coronavirusului care se raspandește rapid, relateaza Reuters. Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a spus…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul britanic Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat ieri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters, citata de Agerpres. „Se simte bine, este plin de energie”, a spus Hancock…