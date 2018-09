Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a înlocuit la 9 iulie…

- Premierul britanic, Theresa May, si sotul sau, Philip, le-au daruit presedintelui SUA, Donald Trump, si sotiei sale, Melania, un arbore genealogic si un parfum cu prilejul vizitei lor in Marea Britanie, relateaza Agerpres.

- SUA si Marea Britanie au convenit sa dea dovada de ''forta si unitate'' in dialogul lor cu Rusia, a anuntat vineri premierul britanic Theresa May, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. ''Am cazut de acord ca este important…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Marea Britanie va avea control deplin asupra propriilor frontiere post-Brexit si nu va mai accepta migratia masiva a fortei de lucru din Europa, ci doar imigranti care au calificari inalte, a afirmat joi primul-ministru Theresa May, relateaza Mediafax.

- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP,…

- Premierul britanic, Theresa May, a pledat joi, pe langa colegii sai europeni, pentru o cooperare intarita in domeniul securitatii dupa Brexit, recunoscand in acelasi timp necesitatea de a se inregistra progrese "mai rapide" in negocieri, relateaza AFP. In cursul dineului liderilor UE prezenti la summitul…

- Premierul britanic Theresa May a calificat miercuri drept "profund socanta" politica SUA privind migratia, in virtutea careia mai mult de 2.300 de copii au fost separati de parintii lor fara acte, informeaza AFP, preia Agerpres."Imaginile cu copii detinuti in ceea ce par a fi niste custi sunt…