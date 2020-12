Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a reușit sa ajunga la acord istoric pentru viitoarea relația comerciala cu Uniunea Europeana, in Ajunul Craciunului, cu doar cateva zile inainte de finalul perioadei de tranziție, relateaza Reuters și AFP. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor …

- Parlamentul European a anuntat joi ca nu va initia procedurile pentru ratificarea unui potential acord privind relatia post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit daca nu primeste textul acordului pana duminica, 20 decembrie, motivand ca nu ar mai fi suficient timp pentru a-l examina daca textul…

- Marea Britanie si Statele Unite au semnat, miercuri, un acord referitor la procedurile vamale, pentru continuarea fluxului comercial intre cele doua tari, dupa ce britanicii se vor separa de Uniunea Europeana la sfarsitul acestui an, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ”Acesta este un acord…

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza Reuters. Asciatia The3Million…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana „foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. Comisarul desemnat pentru Servicii Financiare spune ca ar putea bloca accesul City of London la piata UE Uniunea Europeana este pregatita pentru orice tip de Brexit, inclusiv la blocarea accesului sectorului financiar britanic la piata UE, a declarat…