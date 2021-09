Marea Britanie scoate la vânzare 30 de avioane militare Typhoon Tranche 1. Ce țări arabe sunt interesate de ofertă Deși anunțasera inițial ca doresc modernizarea lor, Forțele Aeriene ale Regatului Unit al Marii Britanii au decis sa scoata 30 de avioane militare Eurofighter Typhoon Tranche 1 din serviciu pana in 2025. Mass media internaționala a relatat ca Egiptul a fost inițial interesat de Typhoon, cand s-a anunțat ca armata egipteana negociaza cu Italia in acest sens in cadrul "acordului secolului" semnat de cele doua parți, care a inclus fregate "Frame Bergamini”, sateliți și avioane de antrenament. Aceste aeronave au doar o medie de 2.544 de ore de zbor și sunt tentante pentru a fi cumparate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

