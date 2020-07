Stiri pe aceeasi tema

- A doua cea mai puternica economie a Europei ofera vouchere populației ca sa ia masa in oraș și reduce TVA in industria spitalitații. ”Acesta este un moment unic” Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de jumatate de miliard de lire sterline, in ideea de a creste cheltuielile…

- A doua cea mai puternica economie a Europei ofera vouchere populații ca sa ia masa in oraș și reduce TVA in industria spitalitații. ”Acesta este un moment unic” Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de jumatate de miliard de lire sterline, in ideea de a creste cheltuielile…

- A doua cea mai puternica economie a Europei platește populația sa ia masa in oraș și reduce TVA in industria spitalitații. ”Acesta este un moment unic” Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de jumatate de miliard de lire sterline, in ideea de a creste cheltuielile in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a pornit in urma cu puțin timp sistemul de alarmare a populației. Este vorba de mai multe sirene care transmit semnale audio. Masura a fost luata preventiv, ca urmare a viiturii așteptata pe raul Jiu. Populația trebuie sa stea la distanța de albia raului,…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat miercuri, 17 iunie, intr-o conferința de presa, un plan de masuri suplimentare de sprijinire a agenților economici afectați de pandemia COVID-19. Prima masura propusa privește reducerea impozitelor pe cladiri cu o cota de 50% pe durata starii de urgența (16 martie…

- Vouchere de vacanța in Romania. Schimbari importante anunțate astazi Turismul din Romania, dar și la nivel mondial, a primit lovitura dupa lovitura in ultimele luni, din cauza epidemiei de coronavirus. Astfel, foarte multe vacanțe au fost anulate in acest an, iar voucherele de vacanța au fost prelungite…

- Premierul Ludovic Orban a dat noi detalii despre masurile de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai. "Hotelurile nu vor fi sub restrictie dupa 15 mai. Restrictii vor fi la restaurante, cafenele, baruri. Astea vor ramane. Aici trebuie sa va spun ca, din evaluarea de risc epidemiologic,…

- Proceduri simplificate pentru fermierii care vor sa-și asigure culturile. Ministrul Agriculturii a anunțat ca aceștia vor primi mai ușor sprijin pentru plata polițelor. 40 de milioane de euro sunt alocați in acest scop. Masura a fost anunțata in condițiile in care seceta extrema distruge culturile de…