Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa Meghan, Ducesa de Sussex, asteapta al doilea copil, a anuntat duminica un purtator de cuvant al cuplului, relateaza agentiile internationale de presa. Primul copil al cuplului, Archie Mountbatten-Windsor, care va implini doi ani in luna mai, va avea astfel un frate sau o sora. Foto: (c) Toby Melville/REUTERS "Ducele si Ducesa de Sussex sunt foarte fericiti ca vor avea al doilea copil", a spus purtatorul de cuvant. Cuplul a impartasit presei o fotografie alb-negru cu ei doi sub un copac. Meghan sta intinsa si isi odihneste capul pe piciorul lui…