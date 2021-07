Marea Britanie: Premierul Boris Johnson şi soţia sa Carrie aşteaptă un al doilea copil Premierul britanic Boris Johnson si sotia sa Carrie asteapta un al doilea copil, a informat sambata presa britanica, transmite Reuters. Primul lor copil, Wilfred, s-a nascut in aprilie anul trecut. Ziarele britanice au scris despre faptul ca, intr-o postare pe Instagram, Carrie le-a comunicat prietenilor ca se simte 'incredibil de binecuvantata' sa fie din nou insarcinata. Ea a mai spus ca a suferit un avort spontan la inceputul anului. 'Problemele de fertilitate pot fi cu adevarat dificile pentru multe persoane, mai ales atunci cand pe platforme precum Instagram poate parea ca totul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

