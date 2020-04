Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a Downing Street, scrie Reuters. In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost nevoit sa fie internat zece zile mai tarziu la spitalul St Thomas din Londra. El a fost transferat a doua zi, 6 aprilie, la terapie intensiva, unde a stat trei zile. In convalescenta de la 12 aprilie in resedinta oficiala de la Checkers, situata la circa 50 km nord-vest de Londra, el a delegat o parte a prerogativelor sale ministrului…