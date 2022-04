Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite Ucrainei un „numar mic de vehicule blindate echipate cu lansatoare” de rachete antiaeriene pentru a o ajuta in lupta impotriva forțelor rusești. Secretarul apararii, Ben Wallace, a facut anunțul luni dupa-amiaza in Camera Comunelor, potrivit Sky News. De asemenea, el a declarat…

- Marea Britanie urmeaza sa trimita Ucrainei vehicule blindate High Velocity Missile Stormer, cel mai avansat sistem antiaerian trimis pana acum acestei tari si „cel mai bun kit” de aparare furnizat de Occident, in contextul in care batalia pentru Donbas a inceput, scrie presa britanica.

- Marea Britanie va trimite in curand lansatoare blindate de rachete in Ucraina dupa ce Rusia a lansat ofensiva totala asupra regiunii Donbas, transmite marti dpa, citand cotidianul The Sun, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regatul Unit al Marii Britanii va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete anti-nava pentru a sprijini Ucraina impotriva invaziei ruse. Anuntul a fost facut dupa intalnirea de la Kiev dintre presedintele Zelenski si premierul Boris Johnson.

- Razboi in Ucraina, ziua 46. Vin in continuare imagini gramatice din Bucha, localitatea din Ucraina puternic lovita de invazia ruseasca. Soldații lui Vladimir Putin au lasat in urma lor sute de morți, gropi comune cu civili, dispozitive cu explozibil ascun

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi sporirea ajutorului militar destinat Ucrainei, careia Marea Britanie ii va trimite in special noi rachete antitanc si antiaeriene, transmite AFP.

- Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare aeriana si antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare de inalta calitate, in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anuntat, vineri, premierul britanic Boris Johnson, conform CNN.…