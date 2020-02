Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a iesit in mod oficial vineri din Uniunea Europeana, la trei ani si jumatate de cand cetatenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca tara lor sa iasa din Blocul comunitar. Cu toate acestea, nu va avea loc o schimbare imediata a situatiei, ci va urma o perioada de tranzitie…

- Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului de la Londra. Sturgeon i-a trimis in decembrie o scrisoare lui Johnson, cerand inceperea unor negocieri pentru transferul atributiilor legate de referendum catre guvernul provincial de la Edinburgh,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca intentioneaza in 2020 sa reuneasca tara dupa divizarile care au marcat-o in anul precedent, asigurandu-i pe britanici ca un "an fantastic si un deceniu remarcabil" s-ar prezenta inaintea lor, potrivit Reuters. In cursul discursului sau de Anul Nou, el a…

- Boris Johnson, le-a transmis britanicilor, in noaptea de Revelion, ca anul 2020 va fi unul al prosperitații, exprimandu-și speranța ca țara "va merge inainte unita" dupa ce va ieși din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, noteaza The Guardian. Primul ministru, care a petrecut Revelionul pe insula Mustique…

- Acordul de Brexit al premierului Boris Johnson a obținut un prim vot in noul Parlament. Camera Comunelor a aprobat vineri continuarea procedurilor. Deputații britanici și-au dat vineri acordul inițial asupra acordului Brexit pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie 2020.

- Ziarul Unirea Prima mutare a premierului britanic dupa alegeri: Impunerea controalelor la granițele Marii Britanii In urma cu cateva zile, Partidul Conservator al premierului britanic Boris Johnson a caștigat alegerile din Marea Britanie, iar primele mutari nu au intarziat ... Prima mutare a premierului…

- Organismul britanic de reglementare in media (Ofcom) a respins marti o plangere depusa de Partidul Conservator impotriva unui canal de televiziune care l-a inlocuit pe premierul Boris Johnson, absent de la o dezbatere despre clima, cu o sculptura de gheata, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Organismul britanic de reglementare in media (Ofcom) a respins marti o plangere depusa de Partidul Conservator impotriva unui canal de televiziune care l-a inlocuit pe premierul Boris Johnson, absent de la o dezbatere despre clima, cu o sculptura de gheata, relateaza AFP si Reuters. Ofcom…