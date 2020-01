Marea Britanie nu renunta la taxa pentru gigantii Internetului in pofida avertismentelor venite din partea SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra isi mentine intentia de a introduce o taxa pentru marile companii din sectorul digital, o masura care ar urma sa intre in vigoare in luna aprilie, a declarat miercuri la Davos ministrul britanic de Finante, Sajid Javid in pofida avertismentelor cu represaliile venite de la…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Ministrul de Finante britanic Sajid Javid intentioneaza sa dubleze cresterea economica a Marii Britanii dupa iesirea din Uniunea Europeana, dar nu va ceda in fata marilor sectoare economice care vor mentinerea reglementarilor europene, transmite Reuters preluat de news.roIntr-un interviu acordat…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de retele 5G fara sa-si compromita legaturile cu serviciile de informatii americane, a estimat luni seful serviciului britanic de informatii MI5, Andrew Parker, relateaza AFP. Aceste afirmatii ar putea alimenta speculatiile…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara proiectul de Acord Brexit propus de Guvernul Boris Johnson, in condițiile in care Marea Britanie urmeaza sa se retraga din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie.Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi ”pentru” la 231 de voturi ”impotriva” legislația…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Guvernul ceh a aprobat un plan care prevede taxarea gigantilor din domeniul Internetului precum Google, Amazon, Facebook si Apple, transmite AP potrivit Agerpres Urmand exemplul Frantei si al altor state, autoritatile de la Praga vor impune o taxa anuala de 7% pe veniturile realizate de companiile…

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, vineri, cu privire la amanarea ieșirii Marii Britanii din UE, scrie BBC News. Ei au anunțat, insa, ca o decizie privind data limita pana la care Regatul Unit va trebui sa paraseasca blocul comunitar va fi luata saptamana viitoare.…