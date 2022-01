Marea Britanie are in vedere o posibila schimbare a regulilor privind vaccinarea obligatorie pentru lucratorii din sanatate, a declarat luni secretarul adjunct al Trezoreriei (ministerul de finante) Simon Clarke, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Recunoastem aceste realitati si acest lucru deschide posibilitatea de a reexamina acest lucru", a spus Clarke pe Sky News.



Patricia Marquis, directoarea pentru Anglia a Royal College of Nursing (RCN, sindicatul asistentilor) a facut apel tot luni la un viraj in privinta vaccinarii obligatorii anti-COVID-19 a lucratorilor sanitari, care…