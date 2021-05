Stiri pe aceeasi tema

- Microbiologul britanic Ravi Gupta, unul dintre consilierii guvernului de la Londra, a avertizat luni ca Marea Britanie se afla in pragul unui nou val de infectari impulsionat de varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 si a recomandat amanarea ridicarii complete a restrictiilor

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in 44 tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite AFP. Varianta B.1.617, care a aparut…

- Marea Britanie nu dispune de un surplus de vaccinuri impotriva Covid-19 pentru a le trimite Indiei, care se confrunta cu un val mortal al epidemiei, a declarat, miercuri, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters, potrivit news.ro Londra a trimis in India ventilatoare…

- India a inregstrat un nou record global al numarului de infecții cu virusul SARS-CoV-2, cu 349.691 de cazuri in ultimele 24 de ore, scrie Reuters. Premierul Narendra Modi a cerut populației sa se...

- Premierul britanic Boris Johnson a anulat vizita pe care urma sa o faca în India saptamâna viitoare, din cauza agravarii epidemiei de COVID-19 în aceasta tara. 'În lumina situatiei actuale a coronavirusului, prim-ministrul Boris Johnson nu se va putea deplasa în India…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- Unele clase de muncitori romani din Marea Britanie s-au intors in Romania, in ultimul an. din cauza pandemiei și a Brexitului, și nimeni nu poate estima daca intoarcerea lor este temporara sau permanenta. Din acest motiv, angajatorii britanici au probleme in a recruta forța de munca ce o va inlocui…