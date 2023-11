Stiri pe aceeasi tema

- Agenția responsabila cu vehiculele cu motor din California (DMV) a notificat filiala General Motors ca „suspenda permisele de desfașurare a vehiculelor autonome și de testare fara șoferi ale Cruise, cu efect imediat” ca urmare a mai multor accidente, potrivit AFP.

- Curtea Constituționala a respins sesizarea USR pe legea privind unele masuri fiscal-bugetare, act normativ pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament. Potrivit surselor Adevarul, CCR a respins sesizarea ca neintemeiata.

- Ministrul britanic al sporturilor, Stuart Andrew, a primit cu bucurie vestea atribuirii EURO 2028 la fotbal Regatului Unit si Irlandei, fiind incredintat ca are infrastructura necesara si pasiunea fanilor pentru ca turneul final sa fie un succes, transmite EFE.''Sunt incantat ca Regatul Unit si Irlanda…

- Aparitia lui Biden, prima vizita a unui presedinte american la muncitorii grevisti din istoria moderna, are loc cu o zi inainte ca Donald Trump, favoritul republican pentru candidatura la presedintie, sa vorbeasca cu lucratorii auto din Michigan. Rarele evenimente consecutive evidentiaza importanta…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…

- Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plati un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri, iar scutirea de impozit in IT, construcții, agricultura și industria alimentara se menține doar pentru venituri brute sub 10.000 lei, se menționeaza in „Proiectul de lege privind unele masuri…

- Declaratia Departamentului de Autovehicule din California (DMV) a venit dupa ce un robotaxi a fost implicat intr-un accident cu un vehicul de urgenta in San Francisco, joi seara, cel mai recent accident in care au fost implicate masinile autonome. Autoritatea de reglementare a mai spus ca a cerut Cruise…

- In urma unui vot controversat al unei agenții de stat, Waymo de la Alphabet Inc. și Cruise de la General Motors au permisiunea de a lua pasageri in San Francisco, consolidand centrul tehnologic ca centru al industriei vehiculelor autonome (AV). Aceasta marcheaza un pas inainte semnificativ pentru tehnologia…