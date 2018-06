Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 10 ranite miercuri intr-o explozie produsa intr-o piata aglomerata intr-un mic oras situat la nord de Mogadiscio, potrivit unei surse de securitate somaleze si martorilor oculari, informeaza agerpres.ro. "Am confirmat moartea a 11 persoane, iar peste zece…

- In jur de 30 de persoane au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc joi in cartierul Stamford Hill din Londra, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si BBC. Deflagratia s-a produs in timpul unui festival al comunitatii evreiesti. Sute de persoane participau la sarbatoarea comunitatii…

- Sapte persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident produs la iesire din Timisoara, in care au fost implicate o masina si un microbuz in care se aflau cinci pasageri ce se intorceau din Marea Britanie, transmite corespondentul MEDIAFAX.