Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si sotia sa Carrie asteapta cel de-al doilea copil, scrie sambata presa britanica, relateaza Reuters. Primul copil al cuplului, Wilfred, s-a nascut in aprilie 2020. Potrivit presei britanice, Carrie le-a spus unor prieteni, pe Instagram, ca se simte…

- Premierul britanic Boris Johnson și soția sa Carrie Symonds așteapta un copil, a anunțat tânara sâmbata pe Instagram, încrezatoare, de asemenea, dupa ce a suferit un avort spontan la începutul acestui an, potrivit AFP.„Sper ca bebelușul nostru curcubeu va fi aici…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, 56 de ani, și soția sa, Carrie Johnson, 33 de ani vor deveni parinți pentru a doua oara, potrivit The Guardian . Cuplul mai are acasa un baiețel, pe nume Wilfred, care s-a nascut in aprilie, anul trecut. Anunțul a fost facut de catre soția premierului, pe pagina…

- Meghan Markle și prințul Harry au devenit din nou parinți la inceputul lunii iunie, dupa ce ducesa de Sussex a adus pe lume o fetița. Și fostul soț al lui Meghan Markle este in culmea fericii dupa ce a anunțat pe Instagram ca soția sa este gravida pentru a doua oara.

- Biroul premierului britanic a confirmat, pe data de 30 mai a.c., ca Boris Johnson s-a casatorit cu o zi inainte cu logodnica sa Carrie Symonds, in cadrul a ceea ce presa britanica a calificat drept „o ceremonie secreta”, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cotidianele Mail on Sunday si The Sun au informat…

- Cunoscut pentru viata sa amoroasa agitata, Boris Johnson, 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, 33 de ani, in catedrala catolica din Westminster, in fata prietenilor apropiati si a rudelor, au raportat cotidianele Mail on Sunday si The Sun.El este al doilea prim-ministru britanic care s-a casatorit…

- Un epidemiolog britanic atrage atenția ca varianta indiana de COVID-19 poate avea un impact mai mare asupra tinerilor cu varsta de pana la 21 de ani. Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College London și membru al Grupului științific consultativ pentru situații de urgența din Marea Britanie (SAGE),…

- Invitata la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, Andreea Ibacka a povestit cum a aflat ca este insarcinata a doua oara. Cei doi prezentatori s-au amuzat copios. Andreea Ibacka (36 de ani) și Cabral (43 de ani) vor deveni din nou parinți in toamna acestui an. Cei doi au dat vestea in stilul caracteristic,…