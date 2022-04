Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare aeriana si antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare de inalta calitate, in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anuntat, vineri, premierul britanic Boris Johnson, conform CNN.…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…

- Este clar impotriva dreptului international. Este o incalcare flagranta a suveranitatii si integritatii Ucrainei, o repudiere a acordurilor de la Minsk, a declarat Boris Johnson intr-o conferinta de presa.Cred ca este un semn foarte rau" pentru situatia din Ucraina, a adaugat el, considerandu-l ca "inca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…

- Premierul britanic Boris Johnson face marți o vizita la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre tensiunile de la granita cu Ucraina. El va face din nou apel la Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei.

- Statele membre NATO Estonia, Letonia si Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc si antiaeriene fabricate in SUA, au anuntat vineri seara ministrii apararii din cele trei tari intr-o declaratie comuna, relateaza Reuters si AFP. "In lumina cresterii presiunii militare a Rusiei in Ucraina…