Agentia britanica de supraveghere a comunicatiilor GCHQ face public faptul ca adopta din plin revolutia inteligentei artificiale (IA) pentru a identifica pattern-uri in uriasele cantitati de date globale spre a contracara dezinformarile ostile si a-i prinde pe abuzatorii de copii, noteaza joi Reuters. Centrul de Comunicatii al Guvernului britanic (GCHQ) - echivalentul Agentiei pentru Securitate Nationala (NSA) a SUA, care monitorizeaza comunicatiile electronice externe - a publicat joi un raport intitulat 'Pioneering a New National Security: The Ethics of AI' (Pionieratul unei noi securitati…