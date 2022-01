Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidenal de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko anunta vineri. intr-un discurs televizat - de cateva ore - adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca "sute de mii" de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP. Lukasenko face…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…