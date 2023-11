Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, teatrul romanesc este mai sarac, dua anunțul venit de la Teatrul din Constanța. Este doliu in teatrul din Romania, motivul fiind decesul actriței Ileana Ploscaru, la varsta de 92 de ani. Ileana Ploscaru, o viața dedicata scenei romanești Originara din Cluj Napoca, regretata actrița debuta…

- Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, Nu aștepta prea mult de la sfarșitul lumii (Do Not Expect Too Much from the End of the World) intra la sfarșitul acestei saptamani in programul cinematografelor din Romania: Arad, Bacau, Barlad, Bistrița, Brașov, Braila București, Botoșani, Cluj-Napoca,…

- Peste 900 de copii din 46 de federații europene au ajuns la Constanța și participa incepand de astazi pana pe 15 septembrie la Campionatul European de Șah pentru juniori. Aceasta este una dintre cele mai mari competiții sportive gazduite de țara noastra in acest an. Concursul se va desfașura pe grupele…

- 18 persoane au murit inecate pe litoralul romanesc in acest sezon estival, transmite Ziua de Constanța, care citeaza un bilanț realizat de ISU Dobrogea. „Bilanțul final al punctelor de lucru operaționalizate pe litoral, in sezonul estival 2023 arata ca 2056 de persoane au fost asistate medical, 61 de…

Ionut Serbu, primarul comunei Ciocarlia, este presedintele Organizatiei PNL Ciocarlia. In Sectiunea Document pot fi consultate declaratiile de avere si de interese ale primarului Ionut Serbu.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Mai precis, cinci persoane au fost in pericol de inec in statiunea Mamaia, pe plaja Victoria. Au intervenit doua SMURD B2 de la Mamaia, un SMURD B2 de la Fripis, un Smurd…

Conform ultimei declaratii de avere, depusa in anul 2022, acesta a declarat ca detine un teren intravilan de 4.640 m Ca venituri, Stelian Clinciu a declarat salariul de 58.259 lei in calitate de primar la Dumbraveni

- Astazi, 3 august 2023, la sediul comandamentului Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti", subofiterul de comanda al Statului Major al Apararii, plutonier adjutant principal SAS Florea, a inmanat diplome de merit participantilor la concursul Norvegian Foot March. Astazi, 3 august 2023, la sediul comandamentului…