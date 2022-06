Mare sărbătoare: 2 iunie, Înălțarea Domnului. Ce se spune de azi și lucrurile bine de făcut Inalțarea Domnului reprezinta unul dintre cele 12 mari Praznice Imparatești ale Bisericii. Și dupa cum o cere datina, Biserica Ortodoxa praznuiește Inalțarea Domnului in joia din a patra saptamana dupa Paște. In fiecare an, Inaltarea se sarbatorește la fix 40 de zile de la Paste, fiind o considerata o zi de mare sarbatoare de catre toți creștinii. In aceasta zi, Mantuitorul s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Maslinilor. Prin hotararile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 și 2001, sarbatoarea Inalțarii Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor și sarbatoare naționala bisericeasca.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

