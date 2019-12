Stiri pe aceeasi tema

- ​Secția Oravița - Anina (M925), prma linie montana de pe teritoriul țarii noastre, a fost la un pas de închidere, iar garniturile ar fi urmat sa circule doar pe baza de precomanda, din partea a cel puțin 30 de doritori. Mai multe asociații din Banat au reușit sa salveze cel puțin pentru moment…

- Deși nimeni nu i-ar mai fi dat vreo șansa de a ajunge din nou șinele de cale ferata, acum, vagonul este pregatit sa fie pus din nou in circulație pe rețeaua feroviara romaneasca, in condiții sporite de siguranța și confort, scrie clubferoviar.ro. Inainte de ajunge la reparatorul de material…

- Deficitul de vagoane al CFR Calatori s-a simtit puternic si vara aceasta cand spre munte si spre mare trebuia sa-ti iei bilet cu multe zile inainte. Valentin Dorobantu, directorul companiei, a spus la un eveniment de profil, ca anul 2019 se va incheia cu 54 de vagoane modernizate, iar parcul activ de…

- 'CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit. Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre apariția Elenei Udrea la termenul de ieri din dosarul șpagii date pentru un contract din 2012 intre SC Hidroelectrica SA si o alta societate comerciala. Realizatorul rubricii „Starea Libertații” a vazut-o pe Udrea „cocheta și duhnind a opulența”…

- Elena Udrea a fost audiata astazi de magistrații de la Curtea de Apel București „S-au pus concluzii in ceea ce privește probele, cererile și excepțiile administrate in camera preliminara. Domnul...

- Doi calatori din autobuzul 30b s-au plesnit reciproc luni dimineata. Intamplarea s-a petrecut in jurul orei 07:10, cand autobuzul plin de lume a ajuns in zona Garii. Multi oameni au urcat in acea statie si incercau sa-si faca loc printre ceilalti pasageri. Un individ nervos, cu o geanta de voiaj in…

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…