Violeta Stoica Șase oferte au fost depuse in cadrul licitației organizate de Consiliul Județean Prahova pentru incheierea unui acord-cadru destinat serviciilor de paza, monitorizare și intervenție, monitorizare video, pentru imobilele din patrimoniul județului. Nici nu este de mirare ca sunt atatea oferte, avand in vedere valoarea mare a acordului-cadru, crescuta de la 33,4 milioane de lei in momentul lansarii licitației la 37,2 milioane de lei, printr-o rectificare facuta ulterior. Vorbim doar despre doi ofertați unici – Director Special Troops DST (cu terț susținator Alert Prod Service) și Elbama…