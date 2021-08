Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba atenționeaza locuitorii ca urmeaza alte trei zile cu temperaturi deosebit de ridicate și le recomanda sa fie atenți la hidratarea corpului și protecția corespunzatoarea impotriva razelui soarelui. Vezi și Avertizarile meteo de CANICULA, prelungite de ANM pana duminica ”Se anunța trei zile de…

- Atentie, soferi! Din cauza caniculei, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t. Restrictiile sunt valabile in perioada 29-31 iulie, in intervalul orar 12:00- 20:00, pe intreaga rețea rutiera a județului Timiș. „Aceste restricții au…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula in cea mai mare parte a tarii, miercuri si joi, oar pentru judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin, a fost emisa avertizare cod portocaliu de canicula, valabia in cursul zilei de miercuri. Potrivit ANM, valul de caldura va…

- Romania, atacata de “Bestia Africana”. Cel mai mare val de canicula si praf saharian a patruns in țara. Romania se afla, in acest moment, sub cod galben și cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Și asta din cauza unui val de caldura, numit ”bestia africana”. ”Aceasta masa de aer…

- Valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Cinci județe din vestul țarii sunt vizate de o alerta Cod portocaliu de canicula marți și miercuri. Codul portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde disconfortul termic va fi accentuat…

- Temperaturile ridicate provoaca stricarea mai rapida a produselor alimentare, mai ales a mancarii gatite, astfel incat ANPC recomanda consumatorilor sa fie atenți atunci cand cumpara. Totodata, in...

- Vestul Romaniei va fi sub cod roșu de canicula. Maine și vineri, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș valul de caldura se va intensifica, iar temperaturile vor ajunge pana la 41 de grade Celsius. Deja cele 7 județe sunt sub cod portocaliu de canicula. Climatologul…

- Codul galben de canicula emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) este valabil de miercuri, ora 12.00 pâna vineri la ora 20.00. Miercuri, maxima la Cluj în timpul zilei va ajunge pâna la 33 de grade Celsius,…