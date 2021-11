Mare atenție! Metoda prin care paznicii din mall-uri își dau seama când cineva încearcă să intre cu certificatul verde al altei persoane Paznicii din mall-uri au identificat o metoda prin care-și dau seama daca certificatul verde COVID chiar aparține persoanei care il prezinta. Paznicii din mall-uri nu au voie sa-ți ceara buletinul pentru a vedea daca certificatul verde pe care il prezinți la intrare chiar este al tau, așa ca au inventat o noua metoda de verificare: te intreaba in an ești nascut. Astfel, ei iși dau seama daca certificatul chiar este al tau sau nu. In multe cazuri, persoanele care vor sa intre in anumite locații unde nu ar fi primite fara certificat verde, folosesc documentul unei rude, sau a altor persoane mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

