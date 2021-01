Mare atenție la ce postați pe Facebook! Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a jignit sora pe internet Un barbat din județul Iași a fost condamnat de instanța fiindca și-a jignit sora pe Facebook. Mai exact, barbatul a fost dat in judecata de sora sa, dupa ce a postat un mesaj pe Facebook la adresa acesteia. Instanța a decis ca postarea este denigratoare. El a scris pe Facebook ca sora lui nu a avut grija de mama lor bolnava, dand vina pe ea pentru decesul femeii. Sora sa, din Harlau, s-a considerat public jignita, motiv pentru care și-a dat fratele in judecata. Acum, barbatul trebuie sa ii dea femeii suma de 4.000 de lei despagubiri. Femeia a publicat pe Facebook o fotografie cu ea, iar dupa cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Iasi este obligat de catre instanța sa ii plateasca surorii sale despagubiri de 4.000 de lei din cauza unui mesaj postat pe Facebook și considerat denigrator, scrie Ziarul de Iași .A.M. a fost dat in judecata de sora sa la Harlau, un litigiu similar fiind inregistrat si de catre…

- Un ieșean a distribuit in urma cu doi ani o fotoografie a surorii sale in dreptul careia a scris un scurt mesaj. Revoltata de ce a citit, femeia l-a dat in judecata. Un barbat din judetul Iasi a fost condamnat sa-i plateasca 4.000 de lei surorii lui, dupa ce acesta a postat un mesaj denigrator la adresa…

- Incepand de joi, restaurantele și cafenelele din acest județ vor putea servi și in interior, in limita a 30% din locuri. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat ca incepand de joi, restaurantele și cafenelele vor putea servi și in interior. ”Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand…

- Condamnat in prima instanta alaturi de tata si frate, milionarul este acuzat de fapte ce ar fi fost comise incepand cu anul 2003, avocatii sai invocand deja prescrierea lor. Daca dosarul se va intoarce la prima instanta, riscul prescrierii este iminent. O decizie in acest sens va fi luata pe 18 decembrie.…

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures, anunța…

- "A fost trimis in judecata pentru 'abuzuri grave sau acte de cruzime fata de un animal domestic' ", a declarat Katia Fischer, care a reprezentat Liga franceza pentru protectia cailor (LFPC), una dintre cele cinci asociatii ale partii civile din proces care a obtinut fiecare 1.500 de euro despagubiri…

- Dupa Simona Halep și alți sportivi sau foști sportivi de performanța au fost atinși de coronavirus, și Gabi Szabo anunța pe Facebook ca a fost testata pozitiv și va sta urmatoarele 14 zile in izolare. „Imi pare rau sa va dau vești mai puțin bune”, a inceput postarea Gabrielei Szabo pe serviciul de socializare.…

- Un ieșean a dat in judecata Spitalul Municipal Pașcani și Ministerul Sanatații. Mihai Aignatoae cere daune morale și materiale de 195.000 de euro, dupa decesul tragic al mamei sale. Barbatul da vina pe cadrele medicale pentru moartea mamei sale Un spital din județul Iași a fost acționat in judecata…