In aceasta perioada a Sarbatorilor Pascale, in care romanii comunica mai mult ca oricand cu persoanele dragi – familie și prieteni – a aparut o situație de risc, sub forma unor mesaje primite pe telefoanele mobile. E vorba de mesaje tip SMS, ce conțin un link. Potrivit unui specialist, ar fi vorba despre un virus […]