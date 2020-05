Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne a atentionat ca: „Nu trebuie sa se uite ca suntem in an electoral si, ghinionul Guvernului este ca acest virus care a facut multe victime la nivel mondial s-a suprapus cu precampania electorala”. „Si, fiecare dintre partide sau politicieni gasesc diferite forme prin a…

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile Gabriela Firea a susținut ca acesta ar fi candidatul PNL la Primaria București. Nimic mai fals. Liberalii au anunțat deja ca Nicușor Dan va fi candidatul Opoziției unite la Bucuești.…

- Marcel Vela este de parere ca numarul de imbolnaviri cu coronavirus din Romania nu va creste spectaculos. Totodata, ministrul de Interne a negat ca ar urma sa candideze la Primaria Capitalei, dezmintind declaratiile care au aparut in ultimele zile."Per total, eu cred ca nu va creste numarul de cazuri,…

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile a aparut zvonul ca ministrul de Interne ar putea candida din partea PNL la Primaria București, deși liberalii anunțasera ca Nicușor Dan este omul pe care il arunca in lupta cu Gabriela…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat cu privire la o posibila candidatura din partea PNL a actualului ministru de Interne, Marcel Vela. Firea a precizat ca „le-a pierdut” șirul posibililor candidați din partea Opoziției la Primaria Capitalei.Citește și: Medici rezidenți…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca, in urma unor discutii cu Patriarhia Romana, au fost stabilite masuri pentru a permite credinciosilor "sa se bucure" de sarbatoarea de Paste. "Astazi vom anunta niste masuri pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia Romana, astfel incat sa venim…

- Zvonul ca Bucureștiul ar putea intra in carantina a creat panica printre locuitorii Capitalei. Mulți au mers sa faca provizii de alimente, astfel ca rafturile supermarketurilor s-au golit iar. Ministrul de Interne, Marcel Vela, dezminte informațiași susține ca nu se pune problema ca orașul sa fie inchis.

- Batalia pentru sectorul 1, cel mai bogat sector al Capitalei se anunța a fi una stransa in aceasta vara. Surse din ALDE susțin ca cel care va fi aruncat in competitia pentru castigarea Primariei Sectorului 1, din partea partidului lui Calin Popescu Tariceanu va fi o personalitate din afara…