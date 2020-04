Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne a spus ,miercuri,ca relaxarea anunțata de Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dupa 15 mai vafi posibila doar daca romanii respect in continuare prevederile ordonanțelormilitare.”Azi au ieșit din carantina și izolare mai multe persoane decat au intrat, suntem…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, la Azuga, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea…

- Marcel Vela a facut un apel emoționant catre romanii din strainatate și care vor sa vina in țara, de sarbatorile pascale. Ministrul de Interne le-a cerut sa nu se intoarca in țara pentru ca vor fi bagați in carantina pentru 14 zile.”Fac un apel catre frații noștri din Diaspora, care vor sa…

- „Știți bine cat a fost luat in bașcalie acest interes național, acest patriotism. Acum, la greu, cred ca avem nevoie sa ne adunam in jurul simbolurilor naționale. Eu sunt in legatura cu dl ministru Vela. Am fost cel care a infiintat acest Comitet Național pentru Situatii speciale de Urgenta, ca vicepremier…

- Acțiunile autoritaților de responsabilizare a populației sunt in plina desfașurare. Pe strazile din Romania, patrulele de Poliție sau Jandarmerie au inceput sa circule dupa ora 22:00. Masurile drastice impuse sambata seara interzic deplasarea oamenilor intre orele 22:00 și 06:00, cu unele excepții,…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) alaturi de conducerea unitatilor din subordinea si autoritatea ministerului au implementat o serie de masuri pentru reducerea efectelor generate de criza noului coronavirus si sprijinirea agentilor economici ce activeaza in industria…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- A curs cu promisiuni fulger, insa de ele s-a ales praful rapid. Marcel Vela, ministrul interimar de Interne, anunța ca Guvernul Orban nu mai poate achiziționa termoscanere, deși a promis ca aeroporturile din Romania vor fi dotate cu astfel de aparate, care ar fi ajutat la depistarea pasagerilor cu…