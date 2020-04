Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica. Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni contraventionale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis, miercuri seara, ca starea urgența ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. Scapam de ordonanțe miliatre, dar nu și de sancțiuni.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ca banii din amenzile date in perioada starii de urgența vor fi folosiți la sanatate."Pana acum au fost date 290.000 de sancțiuni in valoare de 570 de milioane de lei. Aceasta e valoarea totala, daca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca este importanta in continuare respectarea tuturor masurilor, in caz contrar nu vor putea fi relaxate masurile din 15 mai. Vela afirma ca, in acest moment, suntem pe o panta lina, descrescatoare, dar mai trebuie rezistat doua saptamani…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente. „Cu parere de rau…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut miercuri un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica.…

- In toata aceasta perioada, de la intrarea in starea de urgența, pe micile ecrane dar și pe facebook, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a a avut o prezența continua și consistenta. Zilele acestea Marcel Vela a facut un anunț pentru cei care doresc sa intre in legatura cu el. Decizie fara precedent…