Marcel Popescu: Văd huligani îmbrăcați în tricouri de sportivi! Managerul general al Universitații Craiova , Marcel Popescu, a condamnat accidentarea provocata de Mihalache lui Koljic, in meciul de vineri seara, dintre Universitatea Craiova și Poli Iași. El a tras totodata și un semnal de alarma, vizand Federația, considerand ca s-au inmulțit intrarile „criminale“ in Liga 1. „O sa vedem daca a meritat sacrificiul. Un joc murdar! Aș vrea sa va reamitesc ce s-a intamplat in ultimele doua sezoane. A fost atacul facut asupra lui Mihaila, bagat in coma tot de Iași. Apoi a fost atacul facut la Ovidiu de alt luptator de karate asupra lui Cicaldau. Putea sa-i faca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

