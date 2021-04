Stiri pe aceeasi tema

- AUR va depune un proiect care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament, a anunțat George Simion, miercuri, intr-o conferința de presa, la Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul…

- La raportarea de ieri, județul Ilfov inregistrase un nou RECORD de infectare de 9,37, comparativ cu 9,12 (marți), 8,51 (luni), fiind fruntaș in ceea ce privește rata de incidența din Romania. 13 județe și Capitala se aflau pe 31 martie in scenariul roșu. Media naționala ajunsese miercuri la 3,95, fiind…

- „Tendința este de creștere. Nu mai este de platou. Tulpina noua este din ce in ce mai predominanta. O persoana infecteaza 5 oameni. Numarul de infectați este mai mare. Asta daca nu cumva ținem in frau situația.Nu pot exclude nimic, nu sunt clarvazator. Ajungem la 7.000 – 8.000. E posibil ca aceasta…

- "Cu toții avem cel puțin un prieten sau o ruda nehotarata cand vine vorba de vaccinare. Daca vrei sa le arați ca vaccinul funcționeaza, acum ai un nou exemplu puternic, chiar din randul medicilor. Dupa vaccinarea impotriva COVID-19, cazurile de infectare in randul personalului medical din Romania au…

- Ioan Niculae s-a intors in Romania, cand toata lumea l-a dat fugit! Milionarul a plecat in urma cu cateva zile din cauza unor probleme de sanatate dupa infecția cu Covid-19, insa gestul lui a creat controverse.

- Traian Basescu critica relaxarea masurilor anti-COVID in Romania. Fostul presedinte acuza autoritatile ca in timp ce Comisia Europeana recomanda sa se intareasca masurile de prevenire a raspandirii tulpinii din Marea Britaniei care este mai agresiva si are efecte si asupra copiilor si toate tarile…

- Din primele informații, se pare ca Toni Grecu ar fi fost internat in spital la patru zile dupa ce a inceput sa acuze simptome specifice infectarii cu COVID-19, spun surse medicale, citate de Realitatea PLUS.Potrivit acelorasi surse, simptomele artistului sunt usoare, Toni Grecu simtindu-se destul de…