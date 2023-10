Marcel Ciolacu: Vizita la Kiev are obiective clare: promovarea drepturilor românilor din Ucraina și semnarea de acorduri Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, alaturi de care va sustine declaratii comune de presa, precum si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk."Vizita la Kiev are doua obiective clare - promovarea drepturilor romanilor din Ucraina si semnarea unor acorduri bilaterale importante, care sa puna bazele unei colaborari mai aplicate in mai multe sectoare. Ucraina poate conta pe Romania acum si pe termen lung pentru ca avem capacitatea de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

