Marcel Ciolacu va semna petiţia PES activists România referitoare la un salariu minim european Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, sambata ca va semna petitia lansata de PES activists Romania referitoare la un salariu minim european si a propus ca si social-democratii sa se alature acestui demers. "Sunt convins ca este nevoie ca PSD sa redevina activ la nivel european. Trebuie sa ne asumam ce am gresit si sa lucram impreuna. Demersul nostru de a crea un grup de actiune externa are menirea sa reinnoiasca relatiile noastre cu familia social-democrat europeana. Propunerile lansate azi de PES activists Romania sunt foarte importante (...) si cred ca o parte pot fi preluate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga". "Politica din Romania in momentul asta este...

- Victor Ciutacu l-a blocat, miercuri seara, la Romania TV, pe Marcel Ciolacu, cand l-a intrebat despre fostul șef al partidului. Presedintele interimar al PSD a fost intrebat daca a fost sunat, pana acum, de Dragnea. El a declarat ca nu a fost sunat niciodata de cand acesta se afla incarcerat si ”este…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca nu a solicitat indemnizație de la stat pentru ca a participat la Revoluția din 1989, dupa ce Recorder a scris ca liderul PSD are certificat de revolutionar si a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizatie.”Nu-mi faceți…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor face tot ceea ce este necesar pentru ca alocațiile copiilor din Romania sa fie dublate. Daca anunțul a fost primit cu bucurie nu aceeași starea i-au produs-o și premierului PNL Ludovic…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul PNL "ingroapa Romania" prin masurile de reforma anuntate. "PNL face reforma! Scurta recapitulare: reforma in Munca incepe prin...

- Scandal la audierea ministrului Muncii, susține Romania TV. Violeta Alexandru a ajuns astazi la comisia de munca unde a fost așteptata sa lamureasca probleme legate de majorarea salariului minim. Președintele comisiei, Adrian Solomon a intrebat-o pe ministrul Muncii cu cine a avut discuții…