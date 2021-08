Stiri pe aceeasi tema

- Un important lider al USR-PLUS Turda este cercetat penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda. Inițial, procurorii au ”rezolvat” cazul prin renunțarea la urmarirea penala, insa instanța a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un important lider al USR-PLUS Turda este cercetat penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda. Inițial, procurorii au ”rezolvat” cazul prin renunțarea la urmarirea penala, insa instanța a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca in curand Romania va primi o noua foaie de parcurs din partea FMI și a Comisiei Europene, pentru limitarea deficitului bugetar și a datoriei publice. Acest lucru ar insemna o pierdere a suveranitații pentru Romania, mai afirma liderul PSD. „Domnul Cițu poate…

- Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987 a devenit zi oficiala in Romania. Legea a fost promulgata, joi de Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii prin care 15 Noiembrie este desemnata Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987. „Parlamentul,…

- Marcel Ciolacu despre planul Coaliției de guvernare: „Urmeaza chiar și taieri, așa spune legea, nu spune șeful ciumei roșii” Marcel Ciolacu a discutat, in cadrul unei emisiuni realizate de catre DCNEWS.ro, referitor la planul Coaliției de guvernare. „Mie imi pare rau ca am avut dreptate. Cand s-a facut…

- Sloganul cu care USR s-a lansat in politica ar trebui sa fie adaptat la situația actuala a Guvernului din care fac parte și la masurile pe care oamenii lor le propun. Fara incompetenți in funcții publice ar trebui sa fie criteriul de evaluare pentru ocuparea unei funcții in Guvernul Romaniei. Doar ca…

- ANGAJARI la STAT: Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud ANGAJARI la STAT: Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud Concurs pentru ocuparea…