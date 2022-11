Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Chisinau, ca Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean, subliniind ca lucrarile Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat se vor desfasura sub egida unitatii social-democratiei pentru consolidarea…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina de astazi include teritorii luate cu forța de la Polonia, in timp ce la Varșovia este vie ideea refacerii unui mare stat "de la o mare la alta". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Continua protestele inițiate de partidul Șor in Republica Moldova. Capitala țarii a fost luata cu 'asalt' de susținatorii lui Ilan Șor, numit 'tanarul' de serviciile secrete rusești, FSB, care incearca sa rastoarne guvernarea pro-occidentala de la Chișinau. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca autoritațile centrale au descentralizat impozitarea locala și vor lasa fiecare primarie sa-și impuna impozitul pe locuința, in funcție de o anumita grila. Ciolacu a spus ca in Romania nu mai este comunism și nu mai putem taxa la fel o locuința din centrul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania”, a adaugat liderul social-democratilor.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis vineri tinerilor social-democrati aflati la o scoala politica organizata la Costinesti sa ii critice pe conducatorii locali ai partidului in cazul in care acestia „vor indrazni” sa repete greselile altor lideri, care au plecat din formatiunea politica.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat sprijinul Romaniei pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței