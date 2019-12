Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura, un alt subiect fiind alegerea primarilor in doua…

- Dupa ce in aceasta seara, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania ca Guvernul sa si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat.Acesta a mai declarat ca, in cazul in care se va intampla acest lucru, PSD va depune initiative legislative de…

- Liderul PNL Ludovic Orban, premierul desemnat, s-a declarat încrezator ca partenerii de la partidele care au votat moțiunea împotriva guvernului Dancila vor susține învestirea guvernului în Parlament și nu vede o piedica ce nu poate fi trecuta pentru a obține o majoritate.”Sunt…

- "Am declarat de principiu ca, da, putem sustine un Guvern, dar nu neconditionat. Vom avea unele conditii, unele dintre ele le-am si mentionat in public, fara ordonante de urgenta pe Justitie, ca sa respectam, cred ca inclusiv pentru PNL este valabil acest lucru, rezultatul referendumului, chiar daca…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta. In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

