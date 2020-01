Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an, social-democrații gorjeni se pregatesc de schimbari in toate structurile organizației județene. Deja au fost purtate primele discuții despre reorganizare, urmand ca pana la Congresul care va avea loc in luna februarie sa aiba loc reformarea filialelor. Organizația municipala a PSD…

- Conferinta extraordinara pentru alegerea presedintelui Organizatiei de Femei a PSD va avea loc la finalul lunii ianuarie. "Astazi, la sedinta Biroului Executiv al femeilor social-democrate, a participat si presedintele partidului, Marcel Ciolacu. S-a hotarat - conferinta pentru alegerea presedintelui…

- Viorica Dancila a demisionat marți seara de la șefia PSD. In locul sau, pana la Congresul din luna februarie, va fi președinte interimar Marcel Ciolacu, iar Paul Stanescu va fi secretar general interimar. Aceasta schimbare a venit dupa ce mai mulți lideri PSD au cerut o resetare a partidului, dupa scorul…

- Mai multi lideri social-democrati s-au intalnit, marti, la Parlament, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in contextul in care, dupa-amiaza, va avea loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se analizeaza strategia dupa alegerile prezidentiale. Printre cei care…

- Este petrecere mare, in PSD, sambata seara! Unul dintre vicepreședinții partidului, Gabriel Zetea, se casatorește cu Oana Nicula. La nunta participa și Viorica Dancila, care de dimineața și-a lansat campania pentru prezidențiale, la București, alaturi de mai mulți lideri de marca, printre care Eugen…

- In aceste momente are loc prima sedinta CEx a PSD dupa ce guvernul Dancila a fost demis. Semnalul luptei interne a fost dat inca de dimineata dupa ce mai multi lideri ai partidului s-au intalnit fara Viorica Dancila. Aceasta din urma declara ulterior: „Sper sa nu fie o noua miscare pucista”. De alta…

- Inaintea ședinței CEx, programata pentru ora 18:30, mai mulți lideri ai partidului, in frunte cu Paul Stanescu și Gabriela Firea s-au intalnit in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a discuta soluțiile prin care PSD se poate reforma dupa caderea Guvernului. Aproximativ 30…

- Viorica Dancila vrea eliminarea tuturor tradatorilor din PSD. ”Mai bine mai puțini oameni decat sa avem tradatori in PSD!”, a zis premierul. ”Voi cere vot in CEX pentru a elimina tradatorii din PSD. Preferam sa ramanem mai puțini, dar sa ramana oamenii de bun simț și cu frica lui Dumnezeu”, a zis…