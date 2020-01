Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, sambata ca va semna petitia lansata de PES activists Romania referitoare la un salariu minim european si a propus ca si social-democratii sa se alature acestui demers.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, sambata ca va semna petitia lansata de PES activists Romania referitoare la un salariu minim european si a propus ca si social-democratii sa se alature acestui demers. "Sunt convins ca este nevoie ca PSD sa redevina activ la nivel european. Trebuie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga". "Politica din Romania in momentul asta este...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca va ataca la CCR, in cursul zilei de luni, adoptarea bugetului de stat prin angajarea raspunderii Guvernului. "Bugetul de stat, deoarece a fost asumare a raspunderii de catre Guvernul Romaniei si de catre Orban, va fi atacat astazi de…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, dupa ședința CEx, ca va sesiza la CCR un conflict constituțional de natura juridica intre Guvern și Parlament in legatura cu legea bugetului pentru 2020 pe care Executivul și-a asumat raspunderea. Totodata, el a anunțat ca va ataca la CCR…

- Romania a devenit joi prima țara din fostul bloc sovietic din Europa de Est pentru care Parlamentul European a votat o rezoluție prin care comemoreaza cei 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, Romania fiind singura țara din Est care a trecut printr-o revoluție violenta și sangeroasa, iar peste…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul PNL "ingroapa Romania" prin masurile de reforma anuntate. "PNL face reforma! Scurta recapitulare: reforma in Munca incepe prin...