- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca va merge joi dupa-amiaza la Bruxelles si ca exista semnale ca la nivelul Comisiei Europene vor fi recunoscute eforturile financiare "deosebite" facute de Romania, in acest an, pentru sustinerea Ucrainei si Republicii Moldova.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, ca Guvernul a pregatit peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar. El spune ca este prima reforma „reala” in acest sens și ca Romania discuta cu Comisia Europeana…

