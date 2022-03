Marcel Ciolacu: Solicit guvernului să clarifice rapid situația companiei TMK Artrom din Slatina Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut marti Guvernului sa clarifice “rapid” situatia firmei TMK Artrom din Slatina, unde angajatii nu sunt platiti, iar productia stagneaza. “Sanctiunile internationale la adresa Rusiei sunt absolut necesare. Taierea surselor de bani pentru oligarhii lui Putin este obligatorie. Niciun leu, niciun euro nu trebuie sa finanteze razboiul lui Putin! Dar nicio tara europeana nu a sanctionat angajatii companiilor producatoare care au reprezentare in mai multe state, cum sunt, de exemplu, cei 2.500 de angajati romani ai TMK Artrom din Slatina, in cazul carora, de mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Taierea surselor de bani pentru oligarhii lui Putin este obligatorie. Dar nicio țara europeana nu a sancționat angajații companiilor producatoare care au reprezentare in mai multe state", susține Marcel Ciolacu, intr-o postare pe contul sau de Facebook. Președintele PSD cere Guvernului sa sa clarifice…

- Liderul PSD afirma ca sanctiunile internationale la adresa Rusiei sunt absolut necesare, iar ”taierea surselor de bani pentru oligarhii lui Putin este obligatorie”. ”Niciun leu, niciun euro nu trebuie sa finanteze razboiul lui Putin! Dar nicio tara europeana nu a sanctionat angajatii companiilor producatoare…

- Sancțiunile impuse de Occident pentru companiile cu acționariat rusesc incep sa se resimta și in Romania. TMK Artrom, unul dintre cei mai mari producatori industriali de țevi din Romania și din Europa și printre principalii angajatori din Slatina,...

- Razboi in Ucraina, a opta zi de conflict. In majoritatea orașelor suna, in continuare, sirenele. Orașul Herson a fost ocupat de armata rusa. Au confirmat acest lucru oficialii ucraineni. Kievul se afla, in continuare, sub asediu, insa rezista. La fel și Mariupol. Refugiații ucraineni iau cu asalt, in…

- Sanctiunile economice cu care UE a venit asupra Rusiei au dus la daune importante la Kremlin. Realitatea economica a țarii conduse de Putin s-a schimbat dramatic. Au recunoscut-o chiar rusii. „Președintele continua sa lucreze la Kremlin, astazi se va ocupa de chestiuni economice. Realitatea economica,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in stare de alerta a "fortei de decurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. EFE noteaza ca seful statului rus a ordonat plasarea fortelor de descurajare…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, reacționeaza la decizia Rusiei de a ataca Ucraina, joi dimineața. Acesta vorbește despre interesul Romaniei care trebuie sa primeze și il numește pe Putin „micul Stalin”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat luni seara ca tara sa se va confrunta cu presiuni tot mai mari de a impune sanctiuni Rusiei, insa va rezista acestora, transmite marti Tanjug, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…