- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca a trimis liderilor partidelor parlamentare o scrisoare in care le cere sa lucreze impreuna pentru ”realizarea unui ”plan pentru Romania”, fiind convins ca fiecare partid are experti in diferite domenii. ”Este nevoie urgent de masuri vitale pentru oameni…

- Marcel Ciolacu, ramas lider interimar al PSD, cere un pact național care sa fie susținut de toata clasa politica. Ciolacu le-a trimis omologilor sai din fruntea partidelor parlamentare o scrisoare deschisa in care cere susținere pentru combaterea efectelor crizei provocate de pandemia de coronavirus.”Nu…

- Partidul Ecologist Roman aduce in atenția președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, printr-o scrisoare deschisa, ca a trecut aproape un an de cand propunerea legislativa a PER care prevede “interzicerea pe 10 ani a exportului de buștean cu sau fara coaja sau lemn rotund, cherestea și lemn…

- Ludovic Orban a trimis vineri invitatii liderilor de partide parlamentare, în care îi cheama la consultari pentru stabilirea datei alegerilor locale. Consultarile ar avea loc marti, ora 17:00, la Palatul Victoria.„Va invit, marti, 10:03, 2020, ora 17, la consultarea care va avea…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, i-a transmis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care ii cere sa-si revizuiasca comportamentul politic. Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban ca modifica ,,intempestiv” sistemul electoral, cu doar cateva luni inaintea alegerilor,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban ii care ii cere sa-si revizuiasca comportamentul politic. Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban ca modifica „intempestiv” sistemul electoral, cu doar cateva luni inaintea alegerilor, dar si…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, ii scrie premierului Ludovic Orban. Ciolacu acuza Guvernul de o practica generalizata in sensul exercitarii puterii de stat in mod discreționar. Potrivit liderului PSD, Guvernul a actionat in trei directii care pot avea repercusiuni deosebit de grave…

- Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoița, primar al Sectorul 3 din Capitala, invitat sa revina in partid dupa ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisa conducerii PSD in care afirma ca in ultimii ani PSD a insemnat pentru el „numai dezamagiri” dar ca se intoarce in formațiunea…